Hakan Karaahmet: 'Galatasaray, Perez'i istiyor!'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet önemli açıklamalarda bulundu.



Karaahmet, Fenerbahçe'den kiralanan Muhammed Gümüşkaya ve Alexis Perez'e olan teklifler hakkında Radyospor'a konuştu.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN SÖZLEŞMESİ



Muhammed Gümüşkaya'nın belli bir süre oynama maddesi olduğunu söyleyen Giresunspor Başkanı, "Muhammed Gümüşkaya'yı Fenerbahçe 'den kiralık olarak kadromuza kattık. Muhammed geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi. Muhammed'in sözleşmesinde belli bir maç değil fakat belli bir süre oynama maddesi var. Tabii ki oynayacak, çünkü ona ihtiyacımız var. değil, belli bir süre garantisi var. Keşke istediğimiz oyuncuları bana verseler de, oynama garantisi versem. (Gülerek) Muhammed zaten oynamaya geldi, onun oynamaya ihtiyacı var. Giresunspor'a yapacaklarıyla yarın kulübüne döndüğünde daha güçlü olacak." dedi.



"GALATASARAY VE DİĞER KULÜPLER İLGİLENİYOR"



Takımın stoperi Alexis Perez'e Galatasaray'ın ilgisi olduğunu dile getiren Karaahmet, "Alexis Perez'e ilginin olduğunu basından görüyorum. Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu." ifadelerini kullandı.





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