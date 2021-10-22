Haaland'dan Dortmund'a kötü haber!

Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland, sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland'dan Dortmund'a kötü haber!
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22 Ekim 2021 16:45
Yıldız golcü Erling Haaland, Dortmund'un Bundesliga'da Arminia Bielefeld ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose'nin sakat futbolcuları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Meunier oynayamayacak, Nico Schulz'un kas lifi yırtılmış ve Erling Haaland da sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek." dedi.

Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Haaland, "İyileşmeme odaklanma zamanı. Daha güçlü döneceğim!" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 10 maçta 13 gol kaydetti.


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