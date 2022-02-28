Güven Yalçın'ın menajerinden sözleşme açıklaması

Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, genç oyuncunun ilk önceliğinin Beşiktaş olduğunu ve sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Güven Yalçın'ın menajerinden sözleşme açıklaması
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28 Şubat 2022 08:52
Beşiktaş'ta sözleşme uzatma görüşmeleri devam eden Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, konuştu.

Akan, "Biz, Güven Yalçın için hiçbir takımla görüşmedik. Öncelik her zaman Beşiktaş. Beşiktaş yönetimiyle, profesyonelce görüşüyoruz. Haftaya görüşmek için İstanbul'a geleceğim. Her şey iyi gidiyor. Güven'in ilk hedefi, Beşiktaş'ta kalmak" dedi.

Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 24 maçta 4 gol atarken 3 asist yaptı.

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