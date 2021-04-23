Güven Yalçın, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor.

Haber; Türkiye
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Güven Yalçın, Beşiktaş'a dönüyor
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23 Nisan 2021 09:51
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor. İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

Lecce'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ

Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.



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