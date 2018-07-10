Güneş'ten Fernandes transferine onay!

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Transferde 10 numara arayışlarını hızlandıranadı listenin ilk sırasına yazılan Portekizliteknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı.Siyahbeyazlıların eski oyuncusunun Lokomotif Moskova'daki maçlarını takip ettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, "İyi bir sezon geçirdi. Çok yetenekli bir oyuncu, iki yönlü oynayabiliyor. Bizim o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Takıma katkı sağlar. Fernandes'i alırsanız kesinlikle hayır demem" ifadelerini kullandı.Kartal'ın hocası Güneş'in onay vermesiyle eli rahatlayan başkan Fikret Orman, Portekizli yıldızın menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Fernandes'te mali şartları değerlendirecek olan Fikret Orman'ın diğer alternatifleri de düşünerek son kararını vereceği kaydedildi.Beşiktaş ile daha önce 4 sezonda 98'i ilk 11'de 112 maça çıkan Manuel Fernandes, bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Lokomotif Moskova'da bu performansının da üzerine çıkan Portekizli, 113 maçta 30 kez ağları havalandırdı ve takımın en önemli isimleri arasına girdi. Beşiktaş öncesi Valencia ile 4 sezon geçiren Fernandes, İspanyollarla 76 maçta sadece 3 gol atabilmişti. Öte yandan Fernandes Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 7'şer maça çıkarken ağları havalandıramadı.