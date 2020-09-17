Gulbrandsen'e Fransa'dan talip çıktı

Başakşehirli Gulbrandsen'e Fransa'nın Nantes takımının talip olduğu iddia edildi.



Fransız basının haberlerine göre Norveçli forvet oyuncusu Fredrik Gulbrandsen için Nantes devreye girdi. Takımdaki golcü problemini çözmek için düşünülen 28 yaşındaki forvetin transferi için Nantes'ın ne kadarlık bir teklif yapacağını bilinmiyor. Başalşehir kulübünün ise Gulbrandsen için gelecek teklifin miktarına göre transfer onay verebileceği konuşuluyor.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol kaydeden Norveçli oyuncu, geçen sezon başında Red Bull Salzburg'dan bedelsiz olarak Başakşehir'e imza atmıştı.



