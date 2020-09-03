Guidetti: 'VakıfBank'ı sağlam bir kayaya benzetiyorum'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle TVF tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonuna tüm kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlıyor. 2008-2009 sezonundan bu yana sarı-siyahlılar'ı çalıştıran Başantrenör Giovanni Guidetti, 2020-2021 sezonuna ''İnşa ettiğimiz yeni evimizi kupalarla dekore etme zamanı'' ismini verdiğini açıkladı.



"VakıfBank olarak sağlam bir kaya gibiyiz"



VakıfBank her sezona yeni bir motivasyon ve sezon ismiyle başlıyor. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti 'nin her antrenman programına eklediği motivasyon cümlelerinin ilki o sezonun hedefini belirliyor. Guidetti, ''VakıfBank olarak çok güzel bir aileyiz. Ben bu güzel aileyi sağlam bir kayaya benzetiyorum. Geçtiğimiz sezon yeni bir takım oluşturduk. Yani bu sağlam kayaya yeni bir ev inşa etmeye başladık. Bu yüzden geçen sezona 'Bu sağlam kaya üzerine yeni bir ev inşa ediyoruz' demiştik. Sezon boyunca çok iyi bir takım olduk ve bu sayede hep birlikte çok sağlam bir ev inşa ettik'' dedi.



"Şimdi kupaları ve madalyaları kazanma zamanı"



Bu sezon ise bu evin içini madalyalar ve kupalarla dekore etme vakti geldiğini söyleyen Giovanni Guidetti, ''Bu yeni inşa ettiğimiz evi artık dekore etme zamanı geldi. Ve VakıfBank'ta dekorasyon demek kupa ve madalya demektir. Hep beraber bu sezon katıldığımız tüm turnuvalarda şampiyon olmak istiyoruz. Bu sayede sağlam inşa ettiğimiz yeni evimizi çok daha güzel hale getireceğiz.'' diye konuştu.







