Guendouzi: "Mesut Özil benim abim"

Arsenal'de Mesut Özil'in takım arkadaşı olan Matteo Guendouzi'den övgü dolu sözler geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guendouzi: 'Mesut Özil benim abim'
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04 Temmuz 2021 20:49
Arsenal'de Mesut Özil ile birlikte oynayan ve Marsilya'ya imza atmaya hazırlanan Matteo Guendouzi, tecrübeli oyuncuya olan hayranlığını anlattı.

Mesut Özil'in kendisine çok destek verdiğini belirten Fransız oyuncu, "Mesut Özil benim abim. Ona hayranım, büyük saygım var. Arsenal'de beni kanatları altına aldı, bana sürekli öğüt verdi. Hertha Berlin'de oynadığı dönemde bile sürekli iletişimdeydik, telefon üzerinden yazışıyorduk" dedi.

Premier Lig'de 57 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık oynadığı Hertha Berlin'de 24 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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