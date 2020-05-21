Guelor Kanga için transfer kapışması

Devre arasından bu yana Trabzonspor'un kadrosuna katmaya çalıştığı ve son olarak da Galatasaray'ın gündemine gelen Guelor Kanga'nın talipleri artıyor.29 yaşındaki orta saha, kulübü Sparta Prag'ın yaptığı yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Çek basınına göre yeni maceraya atılmak istediğini kulübüne söyleyen Kanga ile Al Ahli ve İspanya'dan Celta Vigo da yakından ilgileniyor.Bu sezon çıktığı toplam 24 resmi maçta 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Gabonlu futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile yaptıkları her iki karşılaşmada fark yaratmıştı. O gün Fırtına'nın radarına giren Kanga konusunda hem yönetim hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir ısrarcı.