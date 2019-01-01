Griffin, sağlıklı Pelicans kadrosundan ötürü çok heyecanlı!

New Orleans Pelicans basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin, 2019-20 sezonunun devam etmesi durumunda, sağlıklı ekibinden ötürü heyecan duyduğunu söyledi.



Griffin, genç kadrosundaki en son durumu tartışmak için, Pelicans podcast'ine katıldı. Griffin'e göre ekip, çaylak Zion Williamson'ın sisteme nasıl entegre edileceğini öğrendi ve bunu mümkün kıldıkları için Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Jrue Holiday'i takdir etti:



"Ama çoğunlukla sezonumuza bakıyorum ve sürekli bir büyüme görüyorum. Beni en çok heyecanlandıran şey ise, Zion'ı hücumun akışına nasıl entegre edeceğimizi öğrenmiş olmamız. Ve daha iyi forma girdikçe, kendisini de bulmaya başladı. Hep birlikte çalışma şeklimiz, sorunsuz bir şekilde, Lonzo, Brandon Ingram ve Jrue Holiday'in nasıl oyuncular olduklarını ve zihniyetlerini gösteren, topun tek kişide baskın olması durumuyla sorunsuz bir şekilde işlediği için daha iyi bir şekil aldı. Doğru şeyleri yapıyorlar ve bence bu yüzden hızlı bir şekilde ilerleyebildik."



"TARAFTARLARIMIZA BU İMAJI BIRAKMAK İSTEDİK"



Griffin ayrıca 2019-20 sezonunun bir noktada devam edeceğinden emin görünüyor. Bu nedenle, Pelicans'ın playofflara katılacağını da ima etti:



"Yani, geri döndüğümüzde - ve bunun olacağına inanıyorum - kesinlikle kaldığımız yerden devam edebileceğimizi umuyoruz, çünkü kendimiz için yakın zamanda yarattığımız imaj, kesinlikle taraftarlarımızın gözünde bırakmak istediğimiz imajdı. İnsanların bizi düşünmesini istediğimiz şekil bu ve biz de Mart ve Nisan aylarında anlamlı maçlar oynamak istedik. Ne yazık ki, bu korkunç salgında olanlardan dolayı, sanırım bu anlamlı maçları muhtemelen Haziran ve Temmuz aylarında oynayacağız ve bu da sorun değil."



Koronavirüs nedeniyle sezon askıya alınmadan önce, Pelicans ekibi Batı'da 10. sıradaydı ve 28-36'lik dereceye sahipti. Sekizinci sıradan 3.5 maç gerideydiler.



