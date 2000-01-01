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Green: "LeBron, sezonun ilk ayında oynamaz!"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA'in 2020-21 sezonuna 22 Aralık'ta başlaması durumunda, LeBron James de dahil olmak üzere birçok takım arkadaşının açılış gecesine hazır olmasını beklemediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Danny Green, NBA'in 2020-21 sezonuna 22 Aralık'ta başlaması durumunda, LeBron James de dahil olmak üzere birçok takım arkadaşının açılış gecesine hazır olmasını beklemediğini belirtti.

Green, The Ringer NBA Show'da düşüncesini şu şekilde aktardı:

"Sanırım çoğu adam, Aralık'ta başlayacağımızı söylerlerse, bence 'Orada olmayacağım' diyecektir. Bu kadar hızlı bir yeniden başlatma olması durumunda, LeBron'un orada olmasını beklemiyorum. Sezonun ilk ayında onu orada göreceğimi sanmam. Muhtemelen bizimle birlikte çalışır. Ama adamların gönüllü bir şekilde orada olacağını sanmıyorum."

Lakers ve Miami Heat, 2019-20 sezonunu 11 Ekim'de tamamlamıştı ve bu, her iki takım için de iki aylık bir boşluk süreci anlamına geliyor.

Green, Aralık ayında yapılabilecek bir başlangıç için Oyuncular Sendikasının onayı gerekse de, meslektaşlarının hedeflenen başlangıç tarihinde başlamalarının "pek olası olmadığına" inanıyor:

"Diğer birçok yıldız uzun süredir oynamadı. Bazıları bir süredir bubble'ın dışında kaldı. Bazı takımlar bir yıldır oynamıyor."

NBA'in, iddiaya göre Yönetim Kurulu'na, 22 Aralık'ta yapılabilecek bir sezon başlangıcının, 500 milyon dolardan fazla ek gelir sağlayabileceğini bildirdiği açıklanmıştı.


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