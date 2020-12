Green, Denver'a katılma sebebi: "Onlara 3-1'den seri verdik..."

Denver Nuggets'ın yeni forveti JaMychal Green, Nuggets ile anlaşma nedenini açıkladı.



Green, geçtiğimiz sezonu LA Clippers ile geçirdikten sonra, iki haftadan kısa bir süre önce Nuggets ile anlaşmıştı. Green, Clippers oyuncusuyken, yeni ekibi Nuggets tarafından bubble'da elenmişti.



Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olan Green, Denver'a yardımcı olabileceğinden emin olduğunu belirtti.



Green, tanıtım basın toplantısında geçtiğimiz sezon Denver ile anlaşmaya yakın olduğunu, ancak bunun yerine Clippers'a katılmaya karar verdiğini belirtti:



"Bunu her zaman aklımın bir köşesinde tutmuştum, yani ben ve koç (Mike) Malone, sezon boyunca her zaman ilişkimizi sürdürmüştük. Buraya gelmenin doğru karar olduğunu hissettim."



Denver'a gitmeye karar verme sebebini, Nuggets'ın oyun tarzını ve koç Malone'un oyuna yaklaşımını överek açıklayan Green, ayrıca ekibin Clippers'a karşı önceki sezon sergilediği azmin de etkisi olduğunu sözlerine ekledi:



"Onlara 3-1'den seri vermiştik, savaşmışlardı. Bu, herkese nasıl yürekli olduklarını göstermiş oldu. (Nuggets'ın oyun tarzı hakkında) İstedikleri an şut atmıyorlardı ama sahada rahatlardı."