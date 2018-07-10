Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.