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Göztepe'ye Arjantinli stoper!

Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
Göztepe'ye Arjantinli stoper!
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10 Temmuz 2018 20:40
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.



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