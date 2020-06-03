Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıralara oynamayı planlayan Göztepe, aradığı ön liberoyu İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Leicester City'nin 25 yaşındaki ön liberosu Daniel Amartey'i gündemine aldı.İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Ganalı futbolcunun bonservis problemi nedeniyle kiralık olarak transferi gündeme geldi.Milli futbolcu Çağlar'ın da formasını giydiği Leicester'da forma şansı bulamayan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Amartey'e cazip bir teklif sunan yönetim beklemeye geçti.Kurmaylar, 25 yaşındaki genç futbolcudan yanıt bekliyor. İsveç ekibi Djurgarden ve Danimarka'da Kopenhag formalarını giyen Ganalı futbolcu bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.