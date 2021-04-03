Göztepe'den Papiss Cisse sürprizi

Forvet hattında yer alan Ideye ve Jahovic'ten istediği verimi alamayan Göztepe Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Senegalli oyuncu Papiss Cisse'ye talip oldu.

Haber; Yeni Asır
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Göztepe'den Papiss Cisse sürprizi
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03 Nisan 2021 11:56
Papiss Demba Cissé
Papiss Demba Cissé
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Göztepe, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim ise Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse oldu. Fenerbahçe, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Senegalli futbolcunun, 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonunu elinde tutuyor. Erol Bulut'un yerine gelen teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun kalan maçlarda tecrübeli ismi oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında transfer ettiği Ideye ve ara dönemde takıma kazandırdığı Adis Jahovic'in durumunu masaya yatırmayı planlayan Göztepe yönetimi ise daha önce de ismi gündeme gelen Papiss Cisse için nabız yoklamaya başladı.

35 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 karşılaşmaya çıkarken 4 kez fileleri sarstı, iki kez de gol pası verdi. Gorica'dan kiraladığı Ndiaye'nin de bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu sezonun tamamlanmasının ardından Papiss Cisse'yi takıma monte ederek gol problemini tamamen çözmek istiyor.



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