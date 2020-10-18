Göztepe'de tepki: "Penaltı öncesi faul var"

Göztepe'de Ersan Parlatan, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Göztepe'de tepki: 'Penaltı öncesi faul var'
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18 Ekim 2020 21:26
Göztepe teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-2'lik yenilgiyi yorumladı

1-0 geriye düştükleri golden önce Ozan'ın Halil'e faul yaptının altını çizen Parlatan, "Üzgünüz, galip gelmek istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele ettik ama oyun istikrarını sağlayamadık. İkinci yarının başı bizim açımızdan çok kötü geçti, maçı kaosa sürükledik; bizim buradan çıkmamız gerekiyordu. Gollere bakıldığı zaman 1-0 geriye düştüğümüz pozisyondan önce Halil'e yapılan %100 faul vardı. Hakemleri konuşmak istemiyoruz ama bu maçtaki performans tam anlamıyla kötüydü. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.



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