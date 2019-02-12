Göztepe'de Özdeş'in golcü ve kanat telaşı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u evinde 3-2 yenerek ikinci yarıda ilk kez galip gelip alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, Kayserispor deplasmanı öncesi golcü telaşı yaşamaya başladı.İngiliz forvet Jerome'un cezası nedeniyle Alanyaspor müsabakasında santraforda görev yapan Deniz Kadah ve oyuna sonradan giren Nabil Ghilas'ın gol atıp başarılı bir performans sergilemesinin ardından Özdeş'in beklentileri bir türlü karşılayamayan Jerome'u yedek kulübesine çekebileceği bildirildi. Kayserispor maçına yine Deniz ile başlamayı planlayan Özdeş'in röveşata golüyle büyük moral bulan Ghilas'a da bundan sonra daha fazla süre vereceği öğrenildi.Forvette forma rekabetinin artması Kemal Özdeş'i çok memnun ederken, deneyimli çalıştırıcı Yasin ve Serdar'ın cezası yüzünden zorunlu olarak kanatları da değiştirecek. Alanyaspor karşılaşmasında yedek oturttuğu sol kanat Halil'i tekrar 11'e monte edecek Kemal Özdeş, sağ tarafa ise Gouffran ya da Ghilas'ı yerleştirecek. Alanyaspor'a karşı ilk kez gol sevinci yaşayan Kosta Rikalı orta saha Borges de cezası yüzünden forma giyemeyecek. Borges'in yokluğunda Alpaslan, Kadir Has Stadı'nda sahada olacak. Kemal Özdeş, hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirterek, "Alanyaspor galibiyeti sıralama açısından çok önemliydi. Bundan sonra da çıkışımızı sürdüreceğiz, Kayseri'de en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.