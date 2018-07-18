Şu ana kadar Elazığspor'dan Alpaslan Özgtürk, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ve Berkan Emir ve Menemen Belediyespor'dan Samed Ali Kaya'yı transfer eden Göztepe'de, orta saha oyuncusu Oscar Scarione gözden çıkarıldı.Erzurum kampında bekleneni veremeyen Arjantinli oyuncuyla yol ayrımına gelindi. Maliyetinden dolayı yönetimin de elden çıkarmayı düşündüğü Scarione'nin Hollanda kampına götürülmeyeceği ve en kısa sürede deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi.Göztepe'de Yoan Gouffran'ın ise Erzurum kampında çok iyi performans gösterdiği ve Fransız futbolcunun takımda tutulacağı ifade edildi.