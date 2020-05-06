Göztepe Futbol Takımı'na yapılan Kovid-19 testlerinin hepsi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe Futbol Takımı'na yapılan Kovid-19 testlerinin hepsi negatif çıktı
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06 Mayıs 2020 17:32
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında 4 Mayıs'ta A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

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