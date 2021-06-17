Göztepe'den Badou Ndiaye ve Umut Nayir hamlesi

Göztepe yönetimi, forvete ve orta sahaya takviye yapmak için gaza bastı. İleri uç için daha önce Fransa'dan Strasbourg ekibinden Ganalı golcü Majeed Waris'i gündemine alan, yine Marsilya'dan sol kanat Dimitri Payet'i listesine ekleyen yönetim, Beşiktaş'tan eski oyuncusu Umut Nayir'e de talip oldu.



Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'e çıktığı 2016-17 sezonunda formasını terleten ve Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan 27 yaşındaki futbolcuyla yönetim temasa geçti. Beşiktaş'ın geçen sezon Hırvat ekibi Hajduk Split'e kiralık olarak yolladığı Umut, siyah-beyazlı yönetime kulüpten ayrılmak istediğini belirtmişti. Göz-Göz, 27 yaşındaki eski yıldızını bonservisiyle kadrosuna kazandırmak istiyor.



SENEGALLİ İLE TEMASTALAR



Göztepe'de orta sahaya da arayışlar sürüyor. Balıkesirspor'dan ayrılan Taşkın Çalış'la anlaşan sarı-kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Al Ain'de oynayan Ndiaye'yi de gündeme aldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın Paok takımında kiraladığı Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe, Ndiaye ile temasa geçti. Senegalli yıldız, Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi.

Göztepe'nin transfer listesinde olan Badou Ndiaye, geçen sezon Al Ain'de 14 karşılaşmada forma giydi. 30 yaşındaki Senegalli futbolcu 3 gol atıp 4 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Senegal Milli Takım'da da 32 kez görev yaptı.



İMZALAR BEKLENİYOR



Göztepe yönetimi daha önce prensip anlaşmasına vardığı iki yıldız isimle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de doğruladığı Gil Vicente ekibinden sağ kanat Lourency ve Macaristan'ın Ujpest ekibinden ön libero Vincent Onovo'nun transferi bitme aşamasına geldi. İki oyuncu ile prensip anlaşmasına varılırken yönetimin ufak pürüzleri giderdikten sonra Onovo (25) ve Lourency (25) ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Onovo'nun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunurken, Lourency'nin sözleşmesi ise sona erdi



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Göztepe'nin gündemine aldığı Rumen stoper Andrei Burca ile görüşmeler sürüyor. Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Burca'yı kiralamak isteyen İzmir ekibinin önemli bir yol kat ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, listesine eklediği Zanka, Hosseini, Hüseyin Türkmen ve Ömer Toprak ile dirsek temasını sürdürüyor.











