Göztepe'de Messaoudi az ama öz oynuyor

1'inci Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek Kocaelispor'un 5 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada yer alan Göztepe'de Billal Messaoudi gösterdiği performansla takımın önemli gol ayaklarından oldu. Bu sezon Belçika'nın Kortrijk takımından gelen Cezayirli kanat oyuncusu, yaşadığı sakatlıklara rağmen sarı-kırmızılılara önemli katkılar verdi. Messaoudi, bir türlü oyun istikrarı yakalayamasa da aldığı süreleri iyi değerlendirdi.



Uzun süre sonra Adanaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika oyunda kalan 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Messaoudi bu sezon 3 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Cezayirli oyuncu 3 golünü de teknik direktör Stanimir Stoilov döneminde kaydetti. 5-1 kazanılan Eyüpspor maçında ilk golünü kaydeden oyuncu, 4-0'lık Altay galibiyetinde de ağları sarstı. Son olarak Adana'da sahne alan Messaoudi hem teknik ekibin hem de taraftarın gözüne girmeyi başardı.



SÜPER LİG YOLUNDA FARKI AÇIYOR



Göztepe'nin Süper Lig için çekiştiği rakipleri Kocaelispor ve Bodrum FK bu hafta puanlar kaybederek sarı-kırmızılılara çifte sevinç yaşattı. Göztepe'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Kocaelispor önceki hafta evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilirken, son olarak da deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe böylece bitime 10 maç kala Kocaelispor'un 5 puan önüne geçti. Bodrum FK da 24'üncü haftada Çorum FK'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Göz-Göz, Bodrum ekibinin de 8 puan önüne geçmeyi başardı.





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