Göztepe'de Mehmet Sepil'den ayrılık kararı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevi bırakma kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Mehmet Sepil'den ayrılık kararı
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20 Mayıs 2021 11:10
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını bildirdi.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."


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