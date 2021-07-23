Göztepe, David Tijanic'i transfer etmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonya´nın Rakow takımında top koşturan David Tijanic´i listesine aldı

Haber; DHA
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Göztepe, David Tijanic'i transfer etmek istiyor
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23 Temmuz 2021 12:02
Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha David Tijanic´i listesine aldı.

Şu an Polonya´nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi. Slovenya Milli Takımı´nda da forma giyen Tijanic´in bayram sonrası İzmir´e gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana´da başlayan David Tijanic, Slovenya´da Krka ve Triglav´da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya´ya transfer oldu. Rakow´da geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Slovenya U21 Milli Takımı´nda 2 kez şans bulan Tijanic 1 defa da A milli takımda top koşturdu.


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