Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.
Saat 16:00'da başlayacak ve Göztepe'nin yeni stadının ilk maçı olacak karşılaşma BeinSports'tan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı. Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Beşiktaş'ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyemeyecek..
Muhtemel 11'ler
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Leo
Berkan Emir
Alparslan
Soner
Mossoro
Halil
Serdar
Jerome
Beşiktaş
Karius
Vida
Ruiz
Douglas
Caner
Atiba
Necip
Oğuzhan
Diabay
N'Koudou
Burak
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Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.
Saat 16:00'da başlayacak ve Göztepe'nin yeni stadının ilk maçı olacak karşılaşma BeinSports'tan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı. Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Beşiktaş'ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyemeyecek..
Muhtemel 11'ler
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Leo
Berkan Emir
Alparslan
Soner
Mossoro
Halil
Serdar
Jerome
Beşiktaş
Karius
Vida
Ruiz
Douglas
Caner
Atiba
Necip
Oğuzhan
Diabay
N'Koudou
Burak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın