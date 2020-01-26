Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor.Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak.Saat 16:00'da başlayacak ve Göztepe'nin yeni stadının ilk maçı olacak karşılaşma BeinSports'tan naklen yayınlanacak.Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta birçok eksik var. Kart cezalısı Muhammed Elneny'nin yanı sıra Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens maç kadrosuna alınmadı. Ev sahibi ekipte ise Andre Poko ve Wallace Reis sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Beşiktaş'ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giyemeyecek..BetoGassamaTitiLeoBerkan EmirAlparslanSonerMossoroHalilSerdarJeromeKariusVidaRuizDouglasCanerAtibaNecipOğuzhanDiabayN'KoudouBurak