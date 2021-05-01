Göztepe 2 eksikle Antalya deplasmanında

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, 2 Mayıs Pazar günü Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe 2 eksikle Antalya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 15:14
Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, 2 Mayıs Pazar günü Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Obinna Nwobodo ile sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV Antalyaspor 43 puanla 11. durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a karşı çıktığı 11 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.