Göz-Göz'de transfer listesi kabarık!

Ligde yeni yıla düşme hattında giren Göztepe, transferde taarruza geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Göz-Göz'de transfer listesi kabarık!
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01 Ocak 2022 13:46
Ligde yeni yıla düşme hattında giren Göztepe, transferde taarruza geçmeye hazırlanıyor. İlk olarak Hırvatistan'ın D.Zagreb takımında forma giyen eski Alanyasporlu sol bek Moubandje ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda liste oldukça kabarık.

Göz-Göz'ün Beşiktaşlı Salih Uçan, G.Saraylı Aytaç Kara, F.Bahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği öğrenildi. Yurt dışında da futbolcuları belirleyen İzmir ekibinin, 9 Ocak'taki Antalyaspor karşılaşmasına kadar transferi bitireceği bildirildi.

SÖNMEZ'DEN TRANSFER MÜJDESİ

Göztepe yöneticisi Aktuğ Sönmez de transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sönmez, "Hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri almak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek hazır oyuncular konusunda anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var. Tek gündemimiz Göztepe'mizin lig sonunda sıralamada hak ettiği yerde olmasıdır" diye camiaya umut dağıttı.


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