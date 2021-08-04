Gordon: 'Galatasaray Avrupa'nın en büyük kulüplerinden'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi St. Johnstone'un savunma oyuncularından Liam Gordon, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Galatasaray ile karşı karşıya gelecekleri mücadeleyi "hayatımın maçı" olarak tanımlayan Liam Gordon, "Ömür boyu unutulmayacak bir maç olacak. Galatasaray'a karşı oynamak büyük gurur olacak. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olduklarını biliyoruz. Avrupa kupası bizim için inanılmaz bir platform." diye konuştu.



İlk maçta deplasmanda alacakları avcantajlı skor sayesinde turu geçmeyi hedeflediklerini belirten Gordon, "Galatasaray'ın bazı oyuncularını FIFA oyunundan görmüşsünüzdür. Arda, Babel, Falcao, yeni Van Aanholt ile imzaladılar. Bunlar Avrupa'nın önemli futbolcuları. Profesyonel olarak maça iyi konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.



"KÜÇÜKKEN GALATASARAY VİDEOLARINI İZLERDİM"



25 yaşındaki savunmacı küçüklüğünde Galatasaray taraftarını ve maç videolarını izlediğini söylediği açıklamasını "Takım olarak sahada neler olacağını merak ediyoruz. Gürültülü bir maç bizi bekliyor ama adım adım ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı.



