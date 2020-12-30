Gol düellosunda kazanan Boluspor oldu!

TFF 1. Lig'de 11. haftanın erteleme karşılaşmasında Adanaspor, Boluspor'u konuk etti.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, Boluspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Goran Karacic kendi kalesine, 45+2. dakikada Gökhan Sazdağı ve 81. dakikada Hamza Gür kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 17. dakikada Atalay Babacan ve 53. dakikada Burak Bekaroğlu kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Boluspor, 16 puanla 13. sırada yer aldı. Üst üste 6. yenilgisini alan Adanaspor ise 12 puanla 16. sırada yer buldu.



Boluspor, gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.



