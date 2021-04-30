Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde (Adduktor longus) gerilme bulguları tespit edildi.



Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor.



Aboubakar'ın da yokluğunda yarınki karşılaşmaya Cyle Larin'in forvette başlayacağı kaydedildi.



