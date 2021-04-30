Gökhan Töre için Galatasaray kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Hücum hattında sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Siyah-beyazlılara bir kötü haber de Gökhan Töre'den geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gökhan Töre için Galatasaray kararı!
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30 Nisan 2021 10:47
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde (Adduktor longus) gerilme bulguları tespit edildi.

Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor.

Aboubakar'ın da yokluğunda yarınki karşılaşmaya Cyle Larin'in forvette başlayacağı kaydedildi.

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