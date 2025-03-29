Gökhan Şensan 2 bin 500 fidanda yaşayacak

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 29 Ekim 2024'te ani gelişen rahatsızlığıyla henüz 59 yaşında hayatını kaybedip camiayı yasa boğan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan anısına Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 2 bin 500 fidan yeşerecek.



Urla Kuşçular'da İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme'den dönüş istikametine cepheli 3 bin 595 metrekarelik alan, Gökhan Şensan'ın yakın arkadaşı Nazım Torbaoğlu'nun girişimiyle ağaçlandırma için tahsis edildi. Şensan'ın anısını yaşatacak proje için 2 bin 500 adet fidan bağışı yapıldı.



Ağaçlandırma sahasına çam fidanı ağırlıklı 2 bin 500 adet iklim şartlarına uygun fidan dikimi, Ege Orman Vakfı ve Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen fidan dikim törenine Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, Şensan'ın eşi Sevil Şensan, kızı Zeynep Şensan, kardeşi Serhan Şensan, ailesi ve yakınları katıldı. Arazi, ağaçlandırma çalışmaları ve fidanların bakım süreciyle ilgili bilgi veren Perihan Öztürk, Sevil Şensan ve Zeynep Şensan'a plaket takdim etti. Şensan Ailesi ve yakınları, Gökhan Şensan anısına ağaçlandırma sahasında çam fidanı dikimi yapıp can suyu da verdi.



