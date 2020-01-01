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Gobert: "Utah'ta kalarak şampiyonluk kazanmak istiyorum"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, Utah'da kalma ve şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, Utah'da kalma ve şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirdi.

Gobert, Jazz ile çok yıllı anlaşmasının son sezonuna giriyor ve her iki taraf da takımın uzun yıllar Utah'daki pivotunu tutacak yeni bir anlaşma için çalışıyor gibi görünüyor.

Jazz Salı günü antrenman kampını açmıştı ve Gobert, Donovan Mitchell ile Jazz'de kalmak ve şampiyonluk kazanmak istediğini bir kez daha dile getirdi:

"Amacım burada bir şampiyonluk kazanmak. Buraya geldiğimden beri hedefim buydu ve düşüncelerim hala aynı. Şu anda önümüzdeki sezona odaklandım ve kontrat için anlaşma konuşmasından ötürü heyecan duyuyorum."

Utah, geçtiğimiz sezon playofflarda Denver Nuggets karşısında 3-1 öne geçerek ikinci tura yükselmeye çalışmış, ancak Nuggets ekibi seriden toparlanarak yükselmeyi başarmıştı.

Ancak Gobert, Utah'ın bu sezon Nuggets karşısında seri sırasında kaybettikleri yıkıcı savunma stilini geri getirmek için daha donanımlı olduğuna inanıyor:

"Kaderimizin bizim elimizde olduğuna inanıyorum ve olabileceğimiz en iyi takım olmak için ihtiyacımız olan tüm silahları alıyoruz. Şampiyonluk kazanma hedefimize ulaşmak adına ihtiyacımız olan tüm silahlara sahip olduğumuza da nanıyorum."

Gobert, Utah'da oldukça güçlü bir sezon geçirmiş, 15.1 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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