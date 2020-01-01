Gobert: "Donovan ile beraber, Utah'a şampiyonluk getirebiliriz"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, kendisinin ve Donovan Mitchell'ın Jazz'e bir NBA şampiyonluğu getirebileceklerine inandığını belirtti.



Gobert ayrıca ESPN'den Tim MacMahon'a, Mitchell ile birlikte oynamanın, Jazz'de uzun süre kalmaya karar vermesinin sebeplerinden biri olduğunu kaydetti:



"Kazanmak istiyorum ve bir miktar parayı takım için bırakmak, Donovan ve benim etrafımda daha iyi oyunculara sahip olabilmek için gerçekten önemliydi. Bu gruba ve organizasyona inancım büyük ve bu parayı onlar için bırakmaya istekliydim.



Ekibimizde olup biten onca şeyden sonra, bubble'da işlerin nasıl gittiğini görmek istemiştim. Bubble tecrübesinden sonra, Donovan ile şampiyonluk kazanabileceğimi hissettim. Sanırım ikimiz de çok geliştik ve buna devam edeceğiz. Bu yolculuğa birlikte devam edebileceğimiz için gerçekten heyecanlıyım."



"ARAMIZDAKİLER GERİDE KALDI"



Mitchell, ikilinin bu yılın başlarında yaşadığı sarsıntılı ilişkiye rağmen, aralarının Jazz için şu anda sahada ve saha dışında çok daha iyi olduğunu söyledi:



"Bu çok büyük bir gelişme. Onun için heyecanlıyım ve bunu ona da söylemiştim. Aramız gayet iyi. Olanlar oldu. Geride kaldı. Yine de tüm bu olan bitenlerin bu yıl içinde gerçekleştiğine inanmak zor.



Rudy'yi tebrik ediyorum. her gün gelip işini yaptı ve takımla arasındaki müzakerelerin iyi mi yoksa kötü mü geçtiği hiç anlaşılmıyordu. Çok profesyonel davrandı."



Gobert (beş yıl, 205 milyon dolar) ve Mitchell'ın (beş yıl, 195 milyon dolar) takıma uzun vadeli taahhüt vermesiyle, Jazz'in bu sezon ciddi bir playoff ekibi olması bekleniyor.



