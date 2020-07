Gobert: "Bu oyunu oynayabildiğim için, minnettarım"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, Jazz'in dün geceki New Orleans Pelicans karşılaşmasında aldığı 106-104'lük galibiyetten sonra, "minnettarlık" duyduğunu belirtti.



Maçı 14 sayı ve 12 ribaundla bitiren ve son saniyelerde attığı iki kritik serbest atışla galibiyeti getirmiş olan Gobert, şu şekilde konuştu:



"Yapmayı sevdiğim şeyi yapabildiğim için minnettarım. Şahsen benim ve dünyanın şu anda yaşadığı her şeyden sonra, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğa ilham vermeye devam edebilmek ve pozitifliği yaymaya devam edebilmek, bir nimet."



Donovan Mitchell, Gobert ile sürtüşmelerini geride bıraktığını söyledi:



"İkimiz de birbirimize güveniyoruz. Gerçekten de bu şekilde. Maçtaki ilk iki sayıyı da, son iki sayıyı da o buldu. Bu da, tüm bu ekstra şeyler hakkında tartışma ile ilgili her şeyin sonunu getirmeli."



Koç Quin Snyder, Mitchell ve Gobert'in aralarındaki iletişimi geliştirmek için, oyundan uzak kalınan zamanı değerlendirdiklerini ekledi:



"Bunu artık geride bıraktık ve daha iyi olabilmek için, tüm bu deneyimi kullanmak hakkında konuştu. Bence bu iki adam, aynen bunu yaptılar."