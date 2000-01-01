GM'ler, turnuva yapmayı grup aşaması konseptine tercih ediyorlar

NBA genel menajerlerinin, turnuvaları grup aşaması konseptine tercih ettikleri bildirildi.



Başkan Adam Silver, geçtiğimiz hafta ekiplere 2019-20 sezonunu sürdürme potansiyeli ile ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını incelemek üzere, Perşembe günü genel menajerlerle bir konferans görüşmesi yaptı.



Bir GM, telefonda "Herhangi bir plana hiç bağlılık yoktu. Ancak daha çok bilgi toplama görüşmesi oldu." açıklamasında bulundu.



NBA genel menajerlerinin yarısı doğrudan playofflara gitmeyi ve normal sezonun geri kalanını iptal etmeyi destekleyen şekilde oy kullanırken, GM'lerin yarısından biraz fazlası, playoffları konferans farkı olmadan ilk 16 sıradaki takımlar arasında yeniden sıralama tercihi üzerine oy verdi.



Kaynakların, takımların yaklaşık yüzde 75'inin bir "play-in" turnuvası lehine oy kullandığını, yüzde 25'inin ise grup aşaması lehine oy kullandığını söyledi.



Bir takım yöneticisi, bu hafta başlarında "Adam (Silver) sonuçları ciddiye almıyor. Her takım, tabii ki kendisi için en iyi olanı seçecek." şeklinde konuşmuştu.



