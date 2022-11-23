Glazer Ailesi Manchester United'ı satıyor!

Glazer Ailesi, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedilmesi sonrası kulübün satışı için teklifleri değerlendirme kararını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Glazer Ailesi Manchester United'ı satıyor!
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23 Kasım 2022 01:45
Cristiano Ronaldo'yla olan sözleşmesini fesheden Manchester United, tarihi bir kararla resmi internet siteleri üzerinden kulübün satışının değerlendirileceğini resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada "Kulüp yönetimi; yeni yatırım, kulübün satışı ve şirketi içeren diğer işlemler de dahil olmak üzere tüm stratejik alternatifleri değerlendirme kararı almıştır." ifadeleri kullanırken bu duyuru dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz basını ise Manchester United kulübünün sahibi Glazer Ailesi'ne toplam 3 konsorsiyumun teklif verdiğini duyurdu. Kulübün devri için istenen paranın ise 6 milyon pound olduğu tahmin ediliyor.

Kulübü satın aldığı 2005 yılından bu yana taraftarla arası bir türlü düzelmeyen Glazer ailesi 2012 yılında sahip olduğu kulüp hisselerinin yüzde 10'luk dilimini satmıştı.

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