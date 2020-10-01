Glasgow'da Marcao'yu izleyecekler

Bu akşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Marcao'nun geleceği de merak ediliyor. Marcao için Roma'nın ilgisi sürüyor.
Gelen bilgilere İtalyan yöneticiler, bugün Glasgow'da olacak. Burada hem Marcao'yu izleyecekler hem de sarı-kırmızılı yöneticilerle son bir görüşme daha yapacaklar. Marcao'nun menajeri de Glasgow'a davet edildi.
Cimbom, Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro isterken Roma zorunlu satın alma bedeli ile kiralamayı düşünüyor..
Gelen bilgilere İtalyan yöneticiler, bugün Glasgow'da olacak. Burada hem Marcao'yu izleyecekler hem de sarı-kırmızılı yöneticilerle son bir görüşme daha yapacaklar. Marcao'nun menajeri de Glasgow'a davet edildi.
Cimbom, Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro isterken Roma zorunlu satın alma bedeli ile kiralamayı düşünüyor..