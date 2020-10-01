Glasgow'da Marcao'yu izleyecekler

Bu akşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da gündemde Marcao'nun Roma'ya transferi de var.

Haber; Sabah
Glasgow'da Marcao'yu izleyecekler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2020 12:25
Bu akşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Marcao'nun geleceği de merak ediliyor. Marcao için Roma'nın ilgisi sürüyor.

Gelen bilgilere İtalyan yöneticiler, bugün Glasgow'da olacak. Burada hem Marcao'yu izleyecekler hem de sarı-kırmızılı yöneticilerle son bir görüşme daha yapacaklar. Marcao'nun menajeri de Glasgow'a davet edildi.

Cimbom, Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro isterken Roma zorunlu satın alma bedeli ile kiralamayı düşünüyor..


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için