Giresunspor, liderlik koltuğuna oturdu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Giresunspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, liderlik koltuğuna oturdu
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21 Aralık 2020 20:41
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Giresunspor maçı 2-0 kazandı.

Maçta Giresunspor'un golü 67. dakikada Anthony Uzodimma ve 78. dakikada Bilazer'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor, puanını 29'a yükseltti ve liderliği yakaldı. Altınordu ise bu sonuçla 27 puanda kaldı.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor'a konuk olacak. Giresunspor ise aynı haftada Akhisarspor'a konuk olacak.



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