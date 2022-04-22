Giresunspor'da paralar ödeniyor

Spor Toto Süper Lig'de tüm zorluklara rağmen mücadele eden GZT Giresunspor bu haftaya dek yaklaşık 20 Milyon TL'ye kadar prim ödemesi yaptı.



Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet ve Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolculara 10 Milyon TL ödeme yapacak ve sezon sonuna kadar takımın borcunu asgari seviyelere indirilecek.



Yönetimin bugüne kadar 20 Milyon TL prim ödemesi yapıldığı ifade edilirken, Süper Lig'de mücadele eden başka takımların hem maaş hem de prim ödemesi yapamadığı da biliniyor. (giresungazete)





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