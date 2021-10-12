Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacağız"

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecekleri müsabakanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: '6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacağız'
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12 Ekim 2021 16:46
Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri gibi Karadeniz'i temsil eden Çaykur Rizespor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını aktardı.

Karşılaşmanın her iki takım için de zorlu olduğunu vurgulayan Önal, "Tam bir Karadeniz derbisi olacak. Ligde oynadığımız son dört karşılaşmada beş puan alarak çıkış yakaladık ve bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor ile 6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Önal, puan ortalamalarını yükseltmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Alt sıralardan yukarılara doğru çıkmak zorundayız. Bu haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor ise son sırada ve çıkış arayan bir takım. Onlarla oynayacağımız maç 6 puan değerinde olacak. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İç sahada artık puan kaybetmeden ilerlemeliyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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