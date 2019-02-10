Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, rakipleri karşısında 3 puan elde ederek çıkışa geçmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi.Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu maç öncesi teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaşarak yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.Takımın Kılıç döneminde ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacağını ifade eden Karademir, karşılaşmayı kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktardı.Karademir, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Ligde bulunduğumuz konum nedeniyle kazanmaktan başka çaremiz yok. Hedefimiz Ümraniyespor karşısında 3 puan elde ederek ligde çıkışa geçmek ve alt sıralardan uzaklaşmak." diye konuştu.Taraftarlara Ümraniyespor maçı için destek çağrısında bulan Karademir, şunları kaydetti:"Giresun halkı hayati önem taşıyan bu maçta bizleri yalnız bırakmasın. Taraftarımızın vereceği destekle Ümraniyespor engelini daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle taraftarımızı tribünlere davet ediyor ve takımlarını desteklemelerini istiyoruz."