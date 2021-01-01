Giannis'in faul atışı problemini çözme sırrı: "Sır falan yok"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, serbest atışlarıyla ilgili sorununu çözme planının, daha fazla şut atmak olduğunu söyledi.



Giannis, dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan 112-109'luk galibiyetteki 10 serbest atış denemesinden sadece 1'inde isabet bulabildikten sonra, şu açıklamaları yaptı:



"Çözümü basit. Yalnızca daha fazla şut çalışmam gerek. Tekniğime odaklanmalıyım ve adım adım ilerlemeliyim. Bu kadar. Ne kadar çok şut atarsanız ve üzerinde o kadar çok çalışırsanız, o kadar iyi olur. Bunun bir sırrı falan yok."



"ŞUTLARIMIN ÇOĞU KISA KALIYOR"



Antetokounmpo, serbest atış çizgisindeki probleminin, gereğinden çok düşünme durumu olmadığını da sözlerine ekledi:



"Serbest atış çizgisinde bir şey düşünmem. Sadece şutu atarım. Bunu 12 yaşımdan beri böyle yaptım. Muhtemelen şut attığında gereğinden çok düşünen oyuncular oluyor. Ben yalnızca çizgiye geçip kendime her zaman söylediğim şeyleri söylüyorum ve iyi bir teknikle birlikte topu bombeli atarak, isabet bulmaya çalışıyorum. Çünkü kaçırdığım şutların çoğu kısa kalıyor."



Elias Sports Bureau verilerine göre Antetokounmpo'nun 1/10 serbest atış isabeti, Bucks tarihinde bir maçta en az 10 atış denemesi yapan bir oyuncunun en kötü performansıydı.



