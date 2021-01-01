Giannis: "Zihinsel sağlık hakkında konuşunca, bize 'kırılgan' diyorlar"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bir NBA oyuncusunun zihinsel sağlık sorunları hakkında konuşmasının 'zor' olduğunu söyledi.



GQ dergisinden Zach Baron ile yaptığı sohbette Giannis, zihinsel sağlık konusundaki farkındalığından ve konuyla ilgili düşüncesinden şöyle bahsetti:



"Biz oyuncular, spor psikiyatristleriyle falan konuştuğumuzda bizi 'kırılgan' olarak nitelendiriyorlar. Geçmişte 'Anksiyete geçiriyorum' falan dediğinizde, 'Ne narin adamsın, başının çaresine bak...' gibi şeyler söyleniyordu. Bu yüzden insanların birilerine konuşması ve açılması zor oluyor. Benim için bile son derece zordu."



2021 Finalleri MVP'si, ne kadar zor olsa da oyuncuları gerektiğinde yardım aramaya teşvik ettiğini belirtirken, Tenis süperstarı Naomi Osaka'yı referans noktası olarak göstererek, en iyi sporcuların bile bu durumla karşı karşıya olduğunu ve belgeselini izlediğinde, Osaka'nın çektiği sıkıntıları 'çok iyi anladığını' açıkladı:



"Mutlu değildi, oyundan ve getirdiği şeylerden uzaklaşmak istiyordu. Ve bu da zordur."



