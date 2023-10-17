Giannis'ten LeBron James'e "dahi" övgüsü!

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 21 yıllık mirasına övgüde bulunarak, kendisini bir "dahi" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Giannis'ten LeBron James'e 'dahi' övgüsü!
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17 Ekim 2023 14:34
Son güncelleme 17 Ekim 2023 14:39
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 21 yıllık mirasına övgüde bulunarak, kendisini bir "dahi" olarak nitelendirdi.

Antetokounmpo, NBA'de 21. sezonuna girecek olan LeBron'un ligde bugüne dek ulaştığı başarılarını şu ifadelerle övdü:

"LeBron'un çok büyük bir hayranı olduğumu defalarca söylemişimdir. Lige geldiğimde ilk yılım onun 11. sezonuydu, yani onu izleyerek büyüdüğümü söyleyebilirim. Bu adamın bir dahi gibi çalıştığını, basketbolun gerçek anlamda nasıl oynandığını bildiğini ve bunu 21 yıl boyunca son derece istikrarlı bir şekilde sürdürerek takımı için her zaman hazır olduğunu düşününce... inanılmaz bir durum gerçekten."

Halihazırda NBA'de tüm zamanların en skorer ismi olan 38 yaşındaki James, kariyerinde oynadığı 1.400'den fazla maça rağmen son sezonunu maç başına 28 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla tamamlayarak halen elit bir seviyede rekabet ettiğini göstermişti.

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