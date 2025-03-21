Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayılık performansıyla Los Angeles Lakers'ı 118-89 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.



Bucks'ta Gary Trent Jr. yedek kulübesinden gelerek 23 sayı kaydederken, Kyle Kuzma 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milwaukee, rakibiyle oynadığı sezon serisini sekiz gün arayla aldığı iki farklı galibiyetle süpürdü.



Lakers'ta Bronny James, 17 sayı atarak NBA kariyerindeki 22. maçında ilk kez çift haneli sayılara ulaştı. Ancak Los Angeles ekibi, iç sahadaki dokuz maçlık galibiyet serisinin son bulmasına engel olamadı.



Ev sahibi ekip, sakatlıklar nedeniyle kadrosundaki önemli isimlerden yoksun sahaya çıktı. Takımın en skorer dört ismi ve toplamda en iyi altı oyuncusundan beşi maçta yer almadı. Luka Doncic ve Austin Reaves, burkulmuş sağ ayak bilekleri nedeniyle art arda ikinci maçlarını kaçırırken, LeBron James ve Rui Hachimura da sakatlık raporunda yer aldı. Ayrıca, kilit yedeklerden Dorian Finney-Smith (sol ayak bileği sakatlığı) ve Jarred Vanderbilt (sağ kasık zorlanması) de forma giymedi.



Milwaukee cephesinde ise Damian Lillard, baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Ancak Bucks, ilk çeyreğin sonunda yaptığı 20-5'lik seriyle farkı açarak maç boyunca üstünlüğünü korudu.



Milwaukee Bucks, Cumartesi günü Sacramento Kings'e konuk olurken, Los Angeles Lakers aynı gün sahasında Chicago Bulls'u ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



New York Knicks 98-115 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 99-105 Indiana Pacers

Toronto Raptors 114-117 Golden State Warriors

Chicago Bulls 128-116 Sacramento Kings



