Giannis: "Güçlü yönlerim üzerine oynadığımda, çok zevk alıyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz gece ekibinin Brooklyn Nets'e karşı Doğu yarı finalleri serisinin 6. maçını kazanması sonra konuştu.



Serinin büyük bir kısmında beklenmedik anlarda denediği üçlükler hakkında sıklıkla eleştirilmiş olan Antetokounmpo, Milwaukee'nin bu Cumartesi Brooklyn'e karşı 7. maça gitmesi adına daha belirgin bir performans sergiledi.



Milwaukee 104-89 galibiyete ulaşırken, Antetokounmpo 41 dakikada 30 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı ve tek bir üçlük denemesinde bile bulunmadı:



"O şekilde oynadım. Bu gece hiç üçlük denemedim ama agresif oynamaya devam ettim. Hızlı hücumda son hız giderek, doğru pasları vermeye çalıştım. Sanırım bir ya da iki tane boş üçlük pozisyonum vardı.



Lakin bildiğim bir şey var ki, agresif olduğumda, takım arkadaşlarımı dahil edebildiğimde ve güçlü yönlerim üzerine oynadığımda, oyundan çok zevk alıyorum. Böyle zamanlar, oyundan en keyif aldığım zamanlar oluyor."



"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"



Giannis, 6. maçın öneminin bilince olduklarını ise şu sözlerle açıkladı:



"Bu maçın ne anlama geldiğini biliyorduk ve tek bir seçeneğimiz vardı, o da kazanmak. Maçı kazanamazsak sezonumuzun sona ereceğinin farkındaydık ve soyunma odasında, arkadaşlar arasında bunun kolay olmayacağını defalarca konuşmuştuk.



Tüm yıl boyunca söylediğim gibi, biz böyle anlar için yaratılmış bir takımız. Bu kadar basit. Kimse kolay olacağını söylemedi. Zor olabilir. Ama biz bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Herkes oynamaya gelmişti ve zihniyetimiz harikaydı. Umarım 7. maçta da aynısını yapabiliriz."



