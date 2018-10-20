Giannis: "Bir Buck olmak için doğru bir zaman"

Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz gece Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup ettiği maçta, uzun bir süre Bucks tayfasında yer alacağının sinyallerini verdi.
Sezona 2-0 başlayan Milwaukee'nin her takımı yenebileceği inancıyla konuşan Giannis, şu açıklamaları yaptı: "Yeni arena, yeni antrenman tesisi, yeni koç. Bir Buck olmak için tam da doğru zamandayız. İstediğimiz anda herhangi bir takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu sene iyi şeyler yapmak için gerçekten iyi bir fırsatımız var. Umarız ki sıkı çalışarak, her gece rekabet edebilecek durumda oluruz."
Giannis, sezonda 25.5 sayı, 16.5 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı.