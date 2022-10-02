Ghezzal 5 maç sonra döndü

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü.
Ligin ilk 2 maçında görev yapan ve 2 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyememişti.
Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başladı.
Ligin ilk 2 maçında görev yapan ve 2 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyememişti.
Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başladı.
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