George, Lillard için yaptığı "Kötü şut" yorumunu geri aldı!

LA Clippers yıldızı Paul George, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın 2019 playofflarında attığı maç kazandıran üçlüğü için yaptığı "Kötü şut" yorumunu geri aldı.



Lillard'ın dün geceki 2021 All-Star maçını Team LeBron'un 170-150 kazanmasını sağlayan yarı saha üçlüğünden sonra, George, 2019'da Oklahoma City Thunder forması giyerken karşılıklı oynadıkları playoff serisinde elenmelerine neden olan üçlük için yaptığı yorumun yanlış olduğunu kabul etti:



"Sanırım, Dame'in playofflardaki şutunu kötü bir şut olarak tanımladığım için haklı olarak eleştirilmiştim. Yani menzilinin delice olduğunu görüyorum. Yarı sahadan öylesine sallamıyor, bunlar onun menzilindeki şutlar. Harika bir şut. Helal olsun."





