George: "Bu boş zaman, sağlıklı olmamıza yardımcı oldu"

LA Clippers süperstarı Paul George, NBA'in oynanmadığı dönemin, takımın sezonda ilk kez tam güçte geri dönmesine izin verdiğinden ötürü, kendileri için "gerçekten harika" olduğunu iddia etti.



Clippers, Batı Konferansı'nda en iyi dereceye sahip olmasa da, Los Angeles Lakers veya Milwaukee Bucks'ın önünde bile bu sezon şampiyon olmak için en büyük favorilerden biri.



Kawhi Leonard arka arkaya maçlarda oturmasına ve George'un da sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, Clippers ekibi 44-20 derecesine (Batı'da 2. sıraya) ulaşmayı başarmıştı.



George'a, Clippers'ın bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanma şansı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Bu ekip için umutlarımız üzerine, bana kalırsa bu boş zaman bize ihtiyacımız olanı verdi. Bazı hırpalanmış, sakat olan adamlar vardı. Daha fazla zaman, bize bu sakatlıkları iyileştirmek ve yüzde 100'e geri dönmek için daha fazla süre vermiş oldu. Dolayısıyla bu zaman, bize daha önce sınırlı verilen sınırlı antreman ve idman süresiyle çok iyi sonuçlandı. Bu bize normal sezonda bence çok zarar vermemişti. Bu yüzden bu boş zamanın bizi rahatsız edeceğini sanmıyorum. Dediğim gibi, bu süreçle ilgili tek düşündüğüm, bedenlerimizi iyileştirmesi ve bizi bu son düzlükte fiziksel olarak hazır hale getirmek için yardım etmesiydi."



Clippers bu sene tüm kadrolarıyla neredeyse hiç idman yapamamıştı ve buna rağmen sahada etkileyici bir kimya oluşturabilmişti, şimdi artık bağlanmak için daha fazla zamanları olacak.



