Gençlerbirliği'nde yeni dönem: Mehmet Altıparmak

Kaplan yaptığı açıklamada, "5 haftadır kaybediyoruz. Artık bizim de burada durmamızın anlamı yok. Kulübe zarar vermek istemiyoruz. Başkanımız ile konuşup kulüpteki görevimizden ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



GENÇLERBİRLİĞİ İSTİFAYI KABUL ETTİ



Gençlerbirliği de bu açıklamanın ardından istifayı kabul ettiklerini, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık." ifadeleriyle duyurdu.



❌0-6 Galatasaray

❌1-3 Karagümrük

❌0-4 Göztepe

❌1-2 Trabzonspor

❌0-1 Antalyaspor



Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan istifa kararı aldığını açıkladı. pic.twitter.com/ymcQC6gQha



— Sporx (@sporx) January 31, 2021

Teknik Direktörü, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. Gençlerbirliği Kulübü, yeni teknik direktör olarak Mehmet Altıparmak'ı açıkladı.53 yaşındaki teknik adam, Sportif Direktörlük görevini bırakıp 14 Kasım 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.Süper Lig'de son 5 maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği, 19 puanla 19. sırada yer alıyor.Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ın getirildiği duyuruldu.Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.